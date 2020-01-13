Убытки компании Boeing обойдутся США в 0,5 % ВВП

Вместе с Боингом высоту будет терять и американская экономика. Проблемы авиапроизводителя, ставшего одним из крупнейших экспортеров США, обернулись убытками для страны и снижением роста ВВП в полпроцента. 2019-й стал годом потерь для корпорации: десятки стран отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, а из-за проблем с программным обеспечением была приостановлена сборка самолетов сразу нескольких моделей. Эксперты полагают, что разрешить свои проблемы в ближайшие месяцы корпорация вряд ли сможет.



Тем временем, заказы на производство новых лайнеров упали настолько, что впервые с 2011 года компанию обошел европейский конкурент - Airbus.



