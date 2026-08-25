Участие в маневрах Namejs в Латвии примут 12 тыс. солдат

Бесконечный марафон военных учений продолжается в Прибалтике. В первые дни сентября на территории Латвии пройдут маневры Namejs, которые продлятся всю будущую неделю.

12 тыс. военных из Канады, США, Эстонии, Литвы и других стран-членов НАТО будут отрабатывать взаимодействие в применении беспилотников и в борьбе с вражескими дронами. Предполагается также участие в учениях авиации и пехотных подразделений.

Граждан предупреждают, что на дорогах общего пользования следует быть осторожными. Там появится в большом количестве военная техника. Обывателя призывают не впадать в панику: это еще не война, но только подготовка к ней.