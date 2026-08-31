Участие в VI Всемирных играх кочевников примут около 3 тыс. спортсменов

31 августа на "Бишкек Арене" начался концерт перед церемонией открытия VI Всемирных игр кочевников. Это крупное международное спортивно-культурное мероприятие, которое часто называют "Олимпиадой степей".

Всемирные игры кочевников

Ожидается рекордное число участников - около 3 тыс. спортсменов из 112 стран (в 1-х Играх в 2014 году было 583 участника из 19 стран). Впервые участвуют Австралия, Египет и другие страны дальней дуги. Самая многочисленная делегация - из России (спортсмены из 33 регионов).

Планируется, что разыграны будут медали в 43 дисциплинах по 9 категориям. Среди них конные игры и национальные виды спорта.

Помимо спорта, пройдут научные конференции, этнофестивали, ярмарки ремесел, а также Международный фестиваль этнической музыки "Эхо кочевников".

Планируется, что в официальной церемонии открытия примут участие и 17 глав государств, которые приехали в Бишкек на саммит ШОС.

Также во Всемирных играх кочевников заявлены и белорусы. Они примут участие в борьбе на поясах, армрестлинге и самбо. Всего будет участвовать 9 наших спортсменов в трех дисциплинах.