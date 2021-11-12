Участники марша в Варшаве поджигали флаги Евросоюза и Германии и выкрикивали антиевропейские лозунги

Далеко не каждый поляк поддерживает политику Евросоюза и членство Варшавы в политическом объединении. Накануне в центре польской столицы прошел масштабный митинг, посвященный Дню независимости.Около ста тысяч человек вышли на традиционное шествие национал-патриотических и ультраправых организаций.



Участники марша не скрывали своего пренебрежительного отношения к ЕС. Демонстранты поджигали флаги Евросоюза и Германии, выкрикивали антиевропейские лозунги. За происходящим наблюдал усиленный контингент полиции.