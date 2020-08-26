Участники погромов в Париже получили до 10 месяцев тюрьмы

Во Франции суд огласил приговоры участникам погромов, которые прошли в Париже после поражения футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов от "Баварии" 0:1. Напомним,в ночь с воскресенья на понедельникбыли задержаны 152 фаната. Они жгли фаеры, громили магазины и автомобили.

