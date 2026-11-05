Участников событий в Петропавловской Борщаговке отправляют за решетку

Фильм ужасов от студии "Квартал 95" получает свое продолжение. Следом за медиком Валентиной Молодой, которая одной из первых приехала на место событий в Петропавловской Борщаговке и продемонстрировала всему миру происходившие там зверства, на сайт "Миротворец" добавили 14-летнего Алексея, которого избивали в этой пыточной тюрьме. На экстремистском ресурсе подростка обвинили в действиях, "направленных на подрыв обороноспособности Украины". Его родителей тоже внесли в базу под предлогом "неисполнения родительских обязанностей.

Также стало известно, что саму Молодую, водителя скорой помощи и женщину, которая пыталась освободить из тайной тюрьмы своего знакомого, отправили под арест за якобы препятствование деятельности ВСУ и организацию массовых беспорядков. Не лучшая доля ждет и тех, кто в ту ночь вышел на акцию протеста.

В полиции и СБУ отчитались, что уже нашли 130 участников митинга. Им грозят крупные штрафы и даже лишение свободы сроком до 8 лет.