25 ноября стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная - 2026". Главную корону юбилейного, 75-го смотра завоевала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Финальное шоу состоялось в Сан-Хуане.

Беларусь на международном подиуме представляла первая вице-мисс Беларуси - 2025 Алия Короткая. Белоруска презентовала международному жюри около 60 образов, одним из главных стал национальный костюм, центральным мотивом которого был выбран символ страны - василек.

В этом году за главную корону боролись 116 участниц из разных уголков мира. В финальную пятерку вошли представительницы из Венесуэлы, Филиппин, Новой Зеландии, Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико.