Учебные заведения Польши закрываются из-за серии вооруженных нападений

9 октября в польских сетях и родительских чатах гуляет одно словосочетание - "кровавая пятница". Некоторые школы закрылись, ученики сидят дома. Не из-за вируса сезонного какого-нибудь, а из-за эпидемии кровавой резни. Уже несколько случаев за последние время.

Прямо массовое умопомешательство какое-то. 15-летний пацан заходит в школу и режет уборщицу насмерть. Нападение на директора, нападение на учительницу. Нападение на случайных прохожих. В польских школах впору вводить новый обязательный предмет – "выживание до звонка".

Насилие в Польше: от топорика до самодельной бомбы

Пятница, 6:00. Полиция Щитно врывается в квартиру 16-летнего подростка. Тот накануне вечером выложил в интернет видео. В маске с ножом в руке обещает устроить бойню в школе. Это как минимум пятый случай за двое суток.

За 2 дня по всей Польше полиция проверила более 10 тыс. школ и задержала 10 человек.

8 октября. Утро. Начальная школа в селе Лещидол-Новины, что под Вышкувом. 15-летний подросток входит в здание, у него в руках нож. Он наносит удар в шею 37-летней уборщице. Женщина падает на месте. Потом он ранит директора и учительницу.

7 октября. Профучилище № 4 в Остроленке. 19-летний заходит в школу и начинает резать учеников, учителей, случайных прохожих. Итог: 9 раненых, 2 в тяжелом состоянии. В его рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство.

В тот же день в городе Серпц Мазовецкого воеводства полиция задержала 17-летнего подростка. Он находился в школе и говорил, что "планирует сделать что-то плохое". При обыске у него нашли 2 ножа, а в телефоне - историю поисковых запросов о подготовке нападения.

Осенний марафон насилия в польских школах

22 сентября, Птаки-под-Кольном. 11-летний мальчик нападает с топориком на 10-летнюю девочку прямо в школьном коридоре.

28 сентября, Ксенжки-под-Вомбжезьно. 13-летний планирует атаку на школу. В рюкзаке штык-нож.

13 сентября, Сосновец. Польские силовики задержали 16-летнего неонациста, который вел группы в Интернете. У него масса материалов об "одиноких стрелках" в школах.

18 сентября, Семяновице-Сленске. Обвинение - подготовка теракта. Цели - школа и мечеть. Это не случаи, это натурально какая-то эпидемия.

Не хочется уже в который раз говорить, а мы оказались правы. В этом учебном году Беларусь ввела выборочный досмотр личных вещей школьников. Охранник или сотрудник школы имеет право проверить рюкзак, если есть подозрение, что ребенок несет что-то запрещенное. Раньше для этого требовалось присутствие родителей. Теперь достаточно педагога.

Беларусь снова была на шаг впереди. Беларусь смотрела на "зарубежный опыт" и делала выводы. И вот результат: у нас в школах - досмотр, а у кого-то - трупы. Может, не зря белорусы в некоторых случаях "смотрят на Запад" и делают наоборот?