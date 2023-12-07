Ученица устроила стрельбу в школе - конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии

С самого утра СМИ публикуют страшные кадры из Брянска, где 8-классница Алина устроила стрельбу в школе. Девочка пронесла дробовик отца и во время урока биологии открыла огонь по одноклассникам. Известно о четырех раненых учениках и двоих погибших, включая и саму 14-летнюю Алину, когда патроны были на исходе, она застрелилась сама. Весь день Владимир Королев следил за ситуацией из Брянска - у него вся последняя информация.

Стрельба на уроке биологии

Заслышав стрельбу, школьники первым делом ищут ключ, чтобы закрыться в классе и забаррикадироваться. Сидеть в тишине в закрытом кабинете не привлекая внимания - рекомендации безопасности.

О том, что занятия в гимназии № 5 Брянска закончатся так рано, никто и подумать не мог. Внезапно на четвертом этаже стали звучать выстрелы.

Отзывы об этой гимназии в основном хорошие, все хвалят сильный преподавательский коллектив, директора школы. Но в то же время пишут про процветающий буллинг. По одной из версий, именно из-за травли 14-летняя Алина и пошла на такой шаг. На второй урок она пришла с 10-минутным опозданием. Помимо ранца, несла тубус, в котором, скорее, и был спрятан отцовский дробовик. Возможно (это предположение), женщина-охранник махнула рукой на опаздывающую девочку.

По словам очевидцев, девочка вошла в класс и практически сразу начала стрелять, убила одноклассницу Марию. Ранеными оказались 5 школьников.

Рамки металлодетектора, мимо которых 14-летняя Алина беспрепятственно прошла с охотничьим ружьем и ножом, отправлены на экспертизу, но скорей всего в этот момент они не работали. Допрашивают и саму женщину-охранника, и директрису брянской гимназии. Все учебные заведения Брянска ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности.