Учения Arctic Shield проходят в Грендандии с участием стран НАТО, но без США

В Гренландии учения Arctic Endurance перешли в маневры Arctic Shield и имеют явную антиамериканскую направленность. В них принимают участие посланцы 10 стран НАТО, и США среди них нет.

Четыре сотни солдат учатся разбивать палатки, рыть окопы и оборудовать укрытия. Вероятного противника организаторы не называют, но единственная страна, которая сегодня предъявляет претензии на эту ледяную пустыню, - это США.

С территории Гренландии Вашингтон собирается контролировать Арктику и выход из российского Северного морского пути. Но 400 бойцов НАТО вряд ли станут серьезным препятствием в реализации американцами своих планов.

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