Учения добровольческих сил Литвы "Крепкий щит" проходят у границы с Беларусью

У границы с Беларусью стартовали учения добровольческих военизированных подразделений Литвы. Маневры под названием "Крепкий щит" проходят на территории Алитусского и Варенского районов.

Участие принимают более 1 тыс. бойцов добровольческих сил охраны края, сообщает командование армии Литвы. Отрабатывают патрулирование, засады, обустройство постов наблюдения и рейды.

В этих полевых тактических тренировках также принимают участие члены Союза стрелков Литвы и представители местных гражданских ведомств.

Маневры продлятся до 18 октября и станут итоговым экзаменом за весь трехлетний цикл военной подготовки добровольцев. Солдаты тренируются и на гражданских объектах, используя холостые патроны, дымовые шашки и колесную технику днем и ночью.

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