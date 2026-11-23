Очередные учения начались в Прибалтике - на этот раз в Эстонии. Маневры "Молния-2026" под эгидой НАТО продлятся до 11 декабря. В них планируют задействовать около тысячи военных из Эстонии, Франции и Великобритании.

Сначала подготовку пройдет артиллерийский полк, на второй неделе запланированы стрельбы, а с 4 по 7 декабря состоятся полевые учения с участием дивизионных частей. Главная цель тренировки - повысить слаженность сил альянса для отражения атаки так называемого "общего врага".