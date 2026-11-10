Учения по взаимной эвакуации Латвии и Литвы застопорились из-за поломки подъемника

Латвия и Литва провели учения по взаимной эвакуации населения. Как выяснилось, операция застопорилась из-за поломки подъемника для людей с инвалидностью.

"Неожиданная неполадка" случилась на самом старте.

Подъемник, предназначенный для посадки в автобус человека в инвалидной коляске, упал на землю и застрял. Пассажира пришлось помещать в автобус с помощью ручного рычага.

В остальном же, по данным местных СМИ, учения прошли по плану.