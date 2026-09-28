Учения "Поиск-2026": в России разведывательные группы приступили к отработке практических действий

В России на полигоне Чебаркульский в рамках специального учения с силами и средствами разведки ОДКБ "Поиск-2026" разведывательные группы приступили к отработке практических действий в назначенных районах.

Тема - организация и ведение разведки в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта. Необходимо обнаружить условного противника.

В ходе проведения спецмероприятий используют дроны, а также осуществляют корректировку огня артиллерии и авиации для уничтожения выявленных объектов. В то же время органы управления разведкой осуществляют сбор, анализ и обобщение полученной информации и доводят ее до командования КСОР, что позволяет реализовать принцип "обнаружил - поразил".

В ходе учения разведчики учитывают опыт ведения боевых действий современных вооруженных конфликтов.