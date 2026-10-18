Учения в Канаде обернулись катастрофой: горит крупная военная база Уэйнрайт

Экстренные новости приходят из Канады. Там полыхает одна из самых загруженных военных баз Уэйнрайт. Причина ЧП - мощный взрыв на полигоне во время очередных учений с боевой стрельбой: там повредили ключевую газовую инфраструктуру. Министр обороны Канады уже официально признал наличие погибших и десятков раненых, назвав ситуацию "деликатной" и заявив, что подобного кошмара на военных объектах страны не припомнит.

По сообщениям СМИ, как минимум 7 человек погибли. Ситуация усугубляется тем, что из-за шквального ветра с порывами до 27 м/с пожар полностью вышел из-под контроля, преодолел ограждение базы и перекинулся на соседний муниципальный округ.