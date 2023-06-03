Учения Baltops-23 стартуют в Эстонии

В Эстонии стартуют учения Baltops-23. В них примут участие более 50 кораблей и 60 боевых самолетов из 19 стран Североатлантического альянса.

Шесть тысяч моряков будут отрабатывать тактические навыки подавления вторгшегося в одну из прибрежных стран десанта.

Легенда маневров довольно абстрактная. Однако в последние месяцы все чаще озвучивается принцип - "Балтика стала внутренним морем НАТО". Соответственно, главной целью маневров является отработка технологий блокады и подавления сил российского флота, запертого в Финском заливе.