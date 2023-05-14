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Учения НАТО начнутся в Эстонии 15 мая - маневры станут крупнейшими за последнее время

"Весенний шторм" грядет в Эстонии. Там в понедельник стартуют крупные учения НАТО. Участие примут полторы тысячи британских военнослужащих. А с ними и тысячи солдат из стран альянса. Маневры станут крупнейшими за последнее время.

Великобритания будет руководить боевыми группами расширенного передового присутствия. Как отмечает американское издание Foreign Policy, украинский конфликт заставил Североатлантический союз "стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны. И это не внушает спокойствия восточным членам альянса".

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