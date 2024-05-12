Учения НАТО в Эстонии - подготовка к конфликту с Россией

В Британии сообщили, на что нацелены учения НАТО в Эстонии. Как отмечает "Индепендент", военные маневры альянса под названием "Быстрое реагирование" отрабатывают ведение боевых действий против России.



В учениях задействованы ударные вертолеты "Апач". Как утверждается в публикации, Североатлантический альянс изучает возможности противостояния России на территории Прибалтийских республик, которые входят в состав НАТО. И это уже далеко не первые подобные маневры. Нынешними руководит штаб британской армии. Накануне отработали высадку десанта в эстонском городе всего в нескольких часах езды от российской границы.