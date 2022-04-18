Масштабные учения с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Отмечается, что в маневрах задействованы сухопутные механизированные подразделения, артиллерия, авиация и десант. Территориально, по данным Минобороны страны, они затронут все регионы Латвии. Участие примут около 3 тысяч человек, в их числе представители воинских подразделений из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Продлятся учения до 27 мая.