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Учения с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии

Масштабные учения с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Отмечается, что в маневрах задействованы сухопутные механизированные подразделения, артиллерия, авиация и десант. Территориально, по данным Минобороны страны, они затронут все регионы Латвии. Участие примут около 3 тысяч человек, в их числе представители воинских подразделений из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Продлятся учения до 27 мая.

С прошлой недели войска альянса тренируются и в рамках крупномасштабных учений на эстонской военной базе Тапа. Она расположена в 80 километрах от российской границы. Руководит маневрами первый батальон Британского пехотного полка.


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