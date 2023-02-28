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Учения стран НАТО у наших границ, рекордные военные расходы в Польше, коррупционная сделка в Латвии
Военная накачка у наших границ: около 600 военнослужащих бундесвера и 240 единиц техники прибыли в Литву для совместных учений. Переброска проведена сухопутными путями через Польшу. В ходе маневров намечена отработка передислокации подразделений, выполнение боевых задач во время полевых тактических тренировок и проведение стрельб. Кроме того, штабное подразделение армии Литвы принимает участие в маневрах на военной базе в Графенвере в немецкой Баварии. Задействованы военные из Великобритании, Германии, Польши и Румынии.
Польша бьет рекорды по военным расходам
К слову, Польша в текущем году будет тратить на так называемую оборону около 4 % своего ВВП. Иными словами, военные расходы Варшавы превысят 27 миллиардов долларов. И сегодня Минобороны подписало контракт с консорциумом компаний Польской группы вооружений на поставку боевых машин пехоты "Барсук". Речь идет о почти полутора тысячах единиц БМП, оснащенных системами Hunter Killer и Killer Killer. Рекордный заказ для польской армии.
Скандал с армейскими поставками в Латвии
Латвийская правящая партия вместе с бывшим министром обороны затеяли рекордную по стоимости сделку - коррупционную. Тендер на поставки армейских пайков выиграла их компания. Конкуренты свои заявки отозвали - требования к подрядчикам были совершенно немыслимыми. Сумма контракта для маленькой прибалтийской республики запредельная - 220 миллионов евро. Примечательно, что в прошлом году те же пайки обошлись бюджету в 8 с половиной миллионов. Комментаторы в недоумении: с чего вдруг солдатские аппетиты выросли в десятки раз?
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