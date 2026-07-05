Ученые Беларуси и России создали препарат для лечения детей с аутовоспалительными синдромами

Разработка первого в Беларуси препарата на основе моноклональных антител, совместная программа двух дипломов БГУ и "Сириуса" и поиск новых форматов научно-технического сотрудничества - эти темы стали ключевыми в разговоре о потенциале белорусско-российской интеграции в биомедицине и образовании. О достижениях, барьерах и перспективах рассказал председатель ученого совета университета "Сириус" (Россия) Роман Иванов в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, Беларусь исторически является одним из ключевых центров компетенции в области биомедицинских исследований и фармацевтики. Препараты белорусских производителей, такие как "Белмедпрепараты", в России всегда считались качественными благодаря строгой системе контроля и регуляторным требованиям. "Потенциал взаимодействия особенно велик в области биотехнологических и высокотехнологичных лекарственных препаратов. Российская отрасль быстро развивается, и один из ярких примеров сотрудничества - недавно завершенный проект по разработке первого полностью производимого в Беларуси препарата на основе моноклональных антител", - отметил эксперт.

Речь идет об аналоге биопрепарата канакинумаб, применяемом для лечения детей с тяжелыми аутовоспалительными синдромами. Разработанный российской компанией, часть исследований проводилась в университете "Сириус". Сейчас технология производства перенесена на площадку белорусской компании BM Unity, которая получила разрешение на регистрацию препарата на территории Беларуси и теперь идет процесс его вывода на российский рынок.

Несмотря на подписанные дорожные карты и программы Союзного государства, остаются барьеры для создания эффективной совместной научно-технической базы. "Прежде всего, нам необходимы такие программы и форматы финансирования, которые действительно стимулировали бы научные коллективы на взаимодействие. Программ Союзного государства, безусловно, недостаточно. Развитие грантовой поддержки совместных исследований позволило бы значительно углубить научно-техническое взаимодействие", - пояснил Роман Иванов.

В образовательной сфере активно развивается сотрудничество между Национальным детским технопарком Беларуси и российским "Сириусом". Уже в третий раз проводится совместная смена. На новый уровень взаимодействие вышло после подписания соглашения между Образовательным фондом "Талант и успех" и Белорусским государственным университетом. "Уже в этом году стартует совместная программа двух дипломов по биотехнологии с БГУ и университетом "Сириус". Это обеспечит белорусскую фармпромышленность специалистами в области биофармацевтического производства", - сообщил эксперт.

Говоря о модели образования, он подчеркнул важность практикоориентированного подхода. "Сегодня мы стараемся дать студентам максимально практические навыки. В магистратуре студенты с первой недели включаются в научные группы, работают бок о бок с ведущими учеными, участвуют в прикладных проектах. Это обеспечивает лучшие возможности самореализации и удовлетворяет потребности высокотехнологичных компаний без дополнительного длительного обучения на рабочем месте", - отметил Роман Иванов.

Отвечая на вопрос о пределах использования ИИ, эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект пока не способен к реальному творчеству и созданию прорывных инноваций. "Все, что может ИИ сегодня - компилировать уже известные факты. Там, где только человеческий мозг может выявить неявные корреляции, интуитивно найти неочевидные решения, там искусственному интеллекту пока, к сожалению, нет места", - резюмировал он.