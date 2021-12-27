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Коронавирус может сохраняться в организме человека более полугода

Коронавирус может сохранятся в организме более 7 месяцев. К такому мнению пришли ученые, уточнив, что инфекция широко распространяется, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов.

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