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Ученые направили в Еврокомиссию протест против строительства Польшей стены на границе
Будет ли услышано научное сообщество? Свыше 700 ученых направили в Еврокомиссию протест против строительства Польшей стены на границе. Они требуют немедленного проведения экспертизы возможного негативного влияния заграждения на состояние ценных видов животных и природоохранные территории, в частности, на Беловежскую пущу.
Свои подписи под документом поставили в числе прочих ученые Польской академии наук, крупнейших университетов, сотрудники научных институтов, а также их коллеги из Швеции, Дании, Италии и других государств. Против возведения забора на границе и обычные граждане. Напомним, неравнодушные поляки ранее начали сбор подписей под петицией в защиту природы.
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