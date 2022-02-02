Ученые направили в Еврокомиссию протест против строительства Польшей стены на границе

Будет ли услышано научное сообщество? Свыше 700 ученых направили в Еврокомиссию протест против строительства Польшей стены на границе. Они требуют немедленного проведения экспертизы возможного негативного влияния заграждения на состояние ценных видов животных и природоохранные территории, в частности, на Беловежскую пущу.



Свои подписи под документом поставили в числе прочих ученые Польской академии наук, крупнейших университетов, сотрудники научных институтов, а также их коллеги из Швеции, Дании, Италии и других государств. Против возведения забора на границе и обычные граждане. Напомним, неравнодушные поляки ранее начали сбор подписей под петицией в защиту природы.