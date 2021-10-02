ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ученые нашли способ быстро восстановить обоняние при COVID-19

Ученые нашли способ быстро восстановить обоняние при COVID-19

Восточной Англии провела исследования с участием добровольцев длительностью 12 недель, в результате которых выяснилось, что коронавирус наносит повреждения обонятельной луковице и отвечающей за запахи области мозга.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Больше новостей про коронавирус:

    Президент

    Все

    Политика

    Все

    Общество

    Все

    В мире

    Все

    Регионы

    Все

    Происшествия

    Все