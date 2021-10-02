Ученые нашли способ быстро восстановить обоняние при COVID-19

Восточной Англии провела исследования с участием добровольцев длительностью 12 недель, в результате которых выяснилось, что коронавирус наносит повреждения обонятельной луковице и отвечающей за запахи области мозга.

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