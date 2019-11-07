Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Американские ученые впервые за 20 лет нашли новый штамм ВИЧ. Он относится к группе М вида ВИЧ-1. Вирусы этой группы - причина более 90 процентов случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией. Одни специалисты говорят о серьезных угрозах, другие уверяют, что нет причин для паники. Данным штаммом заражено мало людей. Зафиксированы лишь три таких случая. Все - в Демократической Республике Конго.