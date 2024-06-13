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Ученые предсказали Америке и Канаде апокалипсис - страны уйдут под воду
США и Канада уйдут под воду, предрекают ученые. Новое исследование тектонических плит показало, что им грозит разрушительное цунами. Затопит Вашингтон, Калифорнию и Ванкувер из-за землетрясения в области крупного разлома у Западного побережья. Тектонические плиты будут скользить друг за другом, вызывая более сильные землетрясения в 9 баллов. За пять минут образуется цунами высотой до 30,5 м, накроет более полумиллиона зданий и убьет огромное количество людей.
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