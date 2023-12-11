Ученые раскрыли секрет долговечности Великой Китайской стены

Группа исследователей раскрыла древнюю технологию строительства Великой Китайской стены. Выяснилось, что мастера при ее возведении использовали "биологическую защиту", сообщает "МИР24".

Великая Китайская стенапредставляет собой цепь укреплений, башен и зубчатых стен. Она строилась на протяжении многих столетий, начиная с 221 года до нашей эры, и простирается на 21 тысячу километров.

Группа экспертов из Китая, США и Испании обследовала участок стены протяженностью в 600 км, уделив особое внимание участкам с более сухим климатом. Специалисты собрали образцы на восьми участках, датированных 1368-1644 годами (эпоха династии Мин).

Анализ показал, что мастера во время строительства использовали утрамбованную землю, которая включала смесь органических материалов. Ее выявили в 67 % проб.

"Живая" штукатурка содержала большое количество цианобактерий (микроорганизмов, способных к фотосинтезу), мхов и лишайников. Она помогала укрепить конструкцию. Ученые заметили, что образцы стены под колониями растений и микробов были менее пористыми и крошились не так легко, как материал без такой "биозащиты". Они оказались в три раза прочнее аналогов; особенно эффективным укрепляющим средством оказался мох.

Ученые пояснили, что цианобактерии и другие формы жизни выделяют полимеры, которые плотно связываются с частицами земли и укрепляют их "структурную стабильность", сообщает Science Advances.

"Эти цементирующие вещества, биологические нити и почвенные агрегаты в конечном итоге образуют связную сеть с высокой механической прочностью и устойчивостью к внешней эрозии", - пояснили авторы научной работы.

Ранее сообщалось, что в Великой Китайской стене нашли более ста потайных дверей. Их использовали разведчики и торговцы.