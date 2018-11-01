ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид

В одном из карьеров близ Луксора, археологи нашли следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. В центре конструкции находилась наклонная площадка, а с двух сторон были лестницы и отверстия. В них могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. В итоге многотонные блоки перемещались на своеобразных "санях" под углом в 20 градусов. Приблизительный возраст находки - не менее четырех с половиной тысяч лет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все