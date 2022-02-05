Ученые США обнаружили у перенесших коронавирус изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера

Пандемия COVID-19 не отступает. Ученые Колумбийского университета США обнаружили у перенесших коронавирус те же изменения в мозгу, как и при болезни Альцгеймера.



Статистика в США остается неутешительной. Количество погибших из-за COVID там превысило 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Три первых случая заражения новым подвидом "омикрон"-штамма коронавируса BA.2 выявлены в Бразилии. 2 - в Сан-Паулу и 1 - в Рио-де-Жанейро.

