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Ученые США обнаружили у перенесших коронавирус изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера

Пандемия COVID-19 не отступает. Ученые Колумбийского университета США обнаружили у перенесших коронавирус те же изменения в мозгу, как и при болезни Альцгеймера.

Статистика в США остается неутешительной. Количество погибших из-за COVID там превысило 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Три первых случая заражения новым подвидом "омикрон"-штамма коронавируса BA.2 выявлены в Бразилии. 2 - в Сан-Паулу и 1 - в Рио-де-Жанейро.


Житель Стамбула провел на карантине из-за COVID-19 14 месяцев

А житель Стамбула провел на карантине из-за COVID-19 уже 14 месяцев. За это время мужчина сделал 78 тестов. Из-за постоянных положительных результатов турок не может выбраться из изоляции и вынужден жить один.

Финляндия присоединилась к акции канадских дальнобойщиков "Конвой за свободу". Чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, автомобилисты съезжаются со всей страны.

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