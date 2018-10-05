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Ученые заподозрили США в создании биологического оружия
В журнале Science появилась статья о программе Пентагона "Насекомые-союзники". Официальная задача экспериментов - "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить вирусы, переносимые насекомыми. Специалисты из Франции и Германии выразили сомнение, что проект принесет практическую пользу сельскому хозяйству США, а наоборот может представлять экологическую угрозу окружающей среде. Кстати, за два года на эксперименты потрачено 27 миллионов долларов.
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