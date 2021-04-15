Учителей в Латвии грозят увольнять за отказ от вакцинации AstraZeneca

За отказ от вакцинации AstraZeneca учителей в Латвии грозят увольнять. Непривитых педагогов "стыдят и критикуют". Это рассказала глава профсоюза работников образования. В свою очередь лидер объединения призывает не устраивать подобные репрессии, а привить лишь желающих, чтобы пример коллег побудил сомневающихся. Однако местные жители боятся рисковать своими жизнями ради прививок. Напомним, еврорегулятор уже признал связь этой вакцины с образованием тромбов.