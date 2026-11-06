Учителя в Литве пригрозили общенациональной забастовкой 16 ноября

Литовские учителя требуют от правительства страны немедленного повышения окладов, в противном случае грозят властям проведением забастовки. Общенациональная стачка может начаться уже 16 ноября.

Учителя указывают, что стоимость жизни растет настолько стремительно, что зарплат с трудом хватает даже на основные нужды. Особенно заметно это стало в 2026 году, когда из-за войны на Ближнем Востоке резко подорожало топливо, а вслед за ним и продукты питания, коммунальные услуги, товары повседневного спроса.

Надежды на то, что требования учителей будут услышаны, практически нет. Литовский бюджет сформирован с дефицитом в 6 % от ВВП. В документе заложены многие статьи расходов, включая укрепление обороноспособности и помощь Украине, однако повышение окладов педагогов в нем не предусмотрено.

Умерить аппетиты приходится как литовцам, так и остальным европейцам: 6 ноября стало известно, что только за октябрь 2026 года уровень безработицы в Литве вырос на 0,3 % и достиг 6 %. Таким образом, число получателей пособия сейчас составляет 140 тыс. человек.