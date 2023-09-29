Учителя в Литве начинают забастовку

Учителя Литвы сегодня начинают забастовку: на работу не выйдут три тысячи педагогов, недовольных своей зарплатой и условиями труда. В частности, они требуют сократить количество учеников в классах. Акция коснется 185 школ и продлится месяц. Ранее литовские сотрудники образования провели предупредительную акцию, приостановив работу. Однако, как заявили в профсоюзе, настоящая забастовка является более сложным вызовом для властей. Сегодня бастующие учителя и поддерживающие их ученики планируют пройти маршем от своих учебных заведений до Дворца правительства.