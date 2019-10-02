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Учителям Флориды официально разрешили приносить оружие в учебные учреждения

Учителя Флориды теперь вооружены. С этого дня им официально разрешили приносить оружие в свои учебные учреждения для самозащиты. Спорный законопроект был принят в США после кровавой стрельбы в школе Паркленда. Тогда ученик Николас Круз убил 17 человек.Точное количество учителей, владеющих оружием, неизвестно. Информация не разглашается в целях безопасности.

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