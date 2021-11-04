ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Удален из зала за мяуканье - креативный призыв израильского политика не сработал

Удален из зала за мяуканье. Дебаты по проекту государственного бюджета в Израиле проходили на фоне мяуканья одного из депутатов кнессета. Моше Абутбуль таким образомнамекал на ассигнование почти 4 миллионов долларов на стерилизацию и ветеринарное обслуживание уличных кошек.

Однако креативный призыв израильского политика не сработал. После игнорирования замечаний депутатаиззала пленарных заседанийвыпроводили.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все