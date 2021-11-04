Удален из зала за мяуканье - креативный призыв израильского политика не сработал

Удален из зала за мяуканье. Дебаты по проекту государственного бюджета в Израиле проходили на фоне мяуканья одного из депутатов кнессета. Моше Абутбуль таким образомнамекал на ассигнование почти 4 миллионов долларов на стерилизацию и ветеринарное обслуживание уличных кошек.