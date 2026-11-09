Удар стихии: юг Бразилии оправляется от мощнейшего шторма

Юг Бразилии устраняет последствия мощного шторма, который обрушился на штат Парана. Удар стихии пришелся на город Куритиба. Шквалистый ветер скоростью до 72 км/ч срывал крыши и валил деревья. В экстренные службы поступило более 560 срочных обращений от местных жителей. Серьезные повреждения получили более 40 жилых домов и кровля городской поликлиники. Десятки тысяч потребителей остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.