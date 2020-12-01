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Удар COVID-ограничений по бизнесу в Италии
Число заболевших в мире уже более 63 с половиной миллиона. Жесткий локдаун бесследно не проходит. В первую очередь, для экономики. На фоне карантинных ограничений туристическая отрасль Италии продолжает терпеть колоссальные убытки. Наиболее явно это видно в знаменитой Венеции. Обычно забитый туристами город сегодня выглядит пугающе пустым. В первую очередь страдают работники, делающие свой бизнес на туристах - владельцы сувенирных лавок, рестораторы. Больше остальных пострадали гондольеры.
Последствия ограничений
К слову, из-за ограничений на работу розничных магазинов страдает и крупный бизнес. Британский ритейлер "Аркадиа групп" на грани банкротства. Первая антикризисная мера, которую примет компания, это сокращение более 13 тысяч сотрудников.
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