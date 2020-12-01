Удар COVID-ограничений по бизнесу в Италии

Число заболевших в мире уже более 63 с половиной миллиона. Жесткий локдаун бесследно не проходит. В первую очередь, для экономики. На фоне карантинных ограничений туристическая отрасль Италии продолжает терпеть колоссальные убытки. Наиболее явно это видно в знаменитой Венеции. Обычно забитый туристами город сегодня выглядит пугающе пустым. В первую очередь страдают работники, делающие свой бизнес на туристах - владельцы сувенирных лавок, рестораторы. Больше остальных пострадали гондольеры.