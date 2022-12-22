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Удар по гостинице в Донецке - погибли два человека, Дмитрий Рогозин и Виталий Хоценко ранены

В Донецке обстреляна гостиница. Ранен бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает Следственный комитет России. При обстреле погибли два человека. Был также ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко - не исключено, что именно он был главной целью, так как удар произошел через 10 минут после его приезда. Как предполагается, обстрел был произведен из французской гаубицы "Сезар".

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