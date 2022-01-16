Удар цунами - последствия извержения подводного вулкана

Извержение подводного вулкана в королевстве Тонга спровоцировало мощное цунами. Предупреждения об угрозе объявили в Самоа, Фиджи, Австралии, Новой Зеландии, США, Курилах. В Японии предписание временно покинуть свои дома получили около 230 тысяч местных жителей. Мощные волны повредили более 20 судов.



Кадры ужасающих последствий цунами приходят из Перу. Побережье ушло под воду. Правительство распорядилось о срочной эвакуации населения на возвышенность.