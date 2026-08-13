Ударный вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в Техасе

Ударный вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, приписанный к военной базе Форт-Худ, потерпел крушение в американском штате Техас, сообщает пресс-офис сухопутных войск Соединенных Штатов.

"Ударный вертолет AH-64 Apache, дислоцированный на базе Форт-Худ, потерпел крушение сегодня в городке Саладо, штат Техас. На месте происшествия активно работают местные экстренные службы, а также военные спасатели и представители правоохранительных органов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

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