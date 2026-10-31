Удары Ирана причинили базам США на Ближнем Востоке ущерб на 5 млрд долларов

Ответные удары Ирана за первые полгода конфликта причинили американским военным базам на Ближнем Востоке ущерб как минимум на 5 млрд долларов. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на источники и спутниковые снимки.

Как сообщает издание, в результате иранских атак пострадали не менее 274 сооружений на 24 военных объектах. Пентагон оценил ущерб базам на сумму не менее 5 млрд долларов, однако, по предположению WSJ, реальная цифра может доходить до 15 млрд долларов. Эти затраты не входят в общую стоимость американской военной операции против Ирана, которая на 16 октября составляла 47,1 млрд долларов.

Вашингтон ведет с союзниками переговоры о возможном привлечении их к финансированию части восстановительных работ. Вместе с тем, по сведениям газеты, некоторые объекты могут остаться без ремонта. Кроме того, американских чиновников тревожит точность иранских ударов - Тегерану удавалось поражать даже небольшие постройки на военных базах.