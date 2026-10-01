Удары по Киеву, французский гнев и выход США из Ирака - три обозревателя о цене затянувшейся войны

Краткий пересказ от ИИ

Удары по Киеву, протесты во Франции и выход США из Ирака. Как бюджетные цифры стран "бесколлективного Запада" быстро превращаются в политический счет - в подкасте "Че За".

Удары по столице и цена зимы

По оценке участников, нынешняя серия баллистических и дроновых ударов по Киеву, осуществленная ВКС России в конце сентября 2026 года, отличается от предыдущих атак масштабом и совершенно иным подходом к целям.

Мнение Соломона Бернштейна сводится к тому, что война сегодня является технологическим процессом, который невозможен без устойчивого финансирования. Украина, по его словам, фактически банкрот. Дыра в бюджете оценивается примерно в 46 млрд долларов, а обещания Брюсселя и отдельных европейских столиц все чаще остаются декларациями. Он напомнил эпизод с эстонским "подарком" в виде десяти F-16, которых у Таллина не было. Жест поднимал моральный дух на бумаге, но не менял баланс сил.

Яна Менделева добавила, что западные оценки, включая публикации в духе The Economist, уже фиксируют риск катастрофической зимы. Речь идет о выведенных из строя системах отопления, повторении прошлогодних картин с обледеневшими подъездами и импровизированными палатками внутри квартир.

По ее мнению, Европа будет пытаться не дать Киеву рухнуть окончательно, не столько из солидарности, сколько для того, чтобы затянуть конфликт, но ресурс для этого истощается. Удары по энергетике, водоснабжению и смежной инфраструктуре участники связывали с попыткой поставить режим Зеленского в более жесткие переговорные рамки. При этом ближний круг власти, отмечал Бернштейн, обеспечен генераторами и топливом. Вопрос в том, насколько быстро истощение тыла скажется на способности продолжать войну, а не на настроениях самого узкого круга.

Моральный дух и окно возможностей

Отдельный акцент участники сделали на когнитивном эффекте для Киева. Строганов спрашивал, может ли упадничество в столице, где сосредоточена значительная часть поддержки власти, подтолкнуть власть к уступкам. Соломон ответил скептически. Группа вокруг узурпатора - так он характеризовал Зеленского - изолирована от бытовых последствий. Окно для ударов, по его логике, открылось, когда у Европы "закончился жирок". Критические запасы зенитных ракет, включая Patriot, ограничены, а часть украинской авиации ушла на длительное обслуживание в ЕС и не участвует в обороне неба. Формулу "Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет" он приложил к союзу, где Украина изначально не имела собственного резерва.

Французские улицы и европейский счет

Европейская усталость вышла на первый план через французские протесты. Школьники, студенты, пожарные и часть госслужащих вышли на улицы в масштабах, которые Менделева сравнивала с маем 1968-го. Триггером, по ее наблюдению, стали не глобальные лозунги, а быт. Это отсутствие учителей математики, переполненные классы, оборудование пожарных, не менявшееся десятилетиями, и закупки техники для разгона вместо обновления спасательных средств.

Бернштейн видел в этом классическую реакцию молодежи как наиболее подвижной части общества и европейский эгоцентризм. Простой избиратель выбирает между дотациями себе и поддержкой далекого Киева.

Он провел параллель с польскими фермерами и немецкими протестами на фоне призывов "затянуть пояса". Историческую рамку Соломон расширил до де Голля. Обмен долларов на золото при Бреттон-Вудской системе и последовавшие студенческие волнения подточили позиции генерала.

Сегодняшние беспорядки, по его версии, могут служить сигналом Макрону, что линия, расходящаяся с трамповским курсом на завершение украинского конфликта, имеет внутреннюю цену. Яна настаивала, что гнев оправдан. Власть тратит на внешние нужды то, чего не хватает школам и спасателям. Бернштейн возражал, что первая задача любой власти состоит в том, чтобы удержать механизм управления, а французские протесты исторически быстро переходят от требований к погромам, битью витрин и сожжению машин, как это было с "желтыми жилетами".

Кто выходит на улицу и кто голосует

Отдельно участники разобрали демографический фон. Соломон Бернштейн описал парижскую "биржу труда" и схему воссоединения семей. Социальные обязательства по жилью и пособиям делают формальную занятость для части недавних мигрантов менее выгодной, чем статус иждивенца. Этнические французы на протестах, по наблюдению Артема Строганова, выглядели преобладающим ядром.

Бернштейн предположил, что другая часть населения скорее выступит за сохранение статус-кво, которое ее кормит.

Менделева, ссылаясь на белорусский опыт, где власть традиционно связывают с интересами большинства, считала нынешний гнев следствием обмана ожиданий. Расхождение позиций осталось явным. Она видела кризис базовых прав, он видел управление электоратом через заморские территории, упрощение гражданства и перекройку округов.

Ирак, Иран и американский счет

Вывод американских войск из Ирака участники разобрали как освобождение резервов. Трамп, по их пересказу, назвал присутствие самой дорогой адской экскурсией.

Яна Менделева напомнила о 23 годах, о тысячах погибших - официальная цифра около 4,5 тыс., которую Бернштейн счел заниженной, - о триллионных затратах, а также о курдах, остающихся без прикрытия.

Соломон выстроил более длинную цепочку. Свержение баасистского режима вытолкнуло кадровых военных на улицу, часть из них составила ядро последующих группировок, включая ИГИЛ. США, по его формуле, мастерски решают проблемы, которые сами создали.

Параллельно участники обсуждали иранский трек. Операция, заявленная как короткая, затянулась, запасы истощены, а промежуточные выборы в США близки. Строганов и Бернштейн сошлись в том, что даже "хромая утка" в Конгрессе не обязательно остановит курс, если израильское лобби и собственные приоритеты Трампа - реиндустриализация, контроль логистики, сделки вроде арктических - остаются в силе. Формулу "yes, but oil" они привели как маркер сдвига от риторики демократии к прямому интересу.

Шесть процентов и белорусская ставка

Белорусский порог инфляции в 6 % закрывал экономический блок. Яна представила его как ставку на стабильность. Речь идет о социальных гарантиях, росте реальных доходов относительно цен, сравнении с Румынией, Молдовой и Литвой, где показатель выше. Бернштейн уточнил, что центральный банк не "устанавливает" инфляцию указом, а таргетирует ее через стоимость кредита. 6 % выглядят скорее целевым ориентиром, под который нужен сопоставимый рост экономики и товарная масса, чтобы вклады не обесценивались. Артем связал цифру с защищенностью вкладов и дешевеющими кредитами на фоне притока средств в банки, предупредив о перегреве строительства. Турцию участники привели как контраст. Высокая инфляция годами совместима с особой моделью, но Анкара экономически не встроена в союзы так, как военно встроена в НАТО, и опирается в том числе на катарские деньги.

Ресурс вместо лозунга

Итог дискуссии участники свели к простому расчету ресурсов. Удары по Киеву, по их общему мнению, работают на истощение, а не на немедленный политический переворот в столице. Европейские протесты показывают, что цена внешней поддержки становится внутренней. Американский выход из Ирака выглядит попыткой перераспределить то, что уже потрачено. Беларусь в этой рамке выглядела примером попытки удержать инфляционный коридор административно, пока внешние спонсоры украинского конфликта считают оставшиеся патроны и бюджетные строки.