Удары по судам с наркотиками не повлияли на объемы ввоза кокаина в США

Атаки по инициативе администрации президента Дональда Трампа, направленные на суда наркоторговцев, не привели к уменьшению объема кокаина, поступающего в США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на иностранный источник.

Аналитики Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отмечают, что меры не смогли повлиять на предложение или цену кокаина в Соединенных Штатах, но заставили наркоторговцев диверсифицировать способы доставки грузов. Картели все чаще отказываются от использования скоростных катеров в пользу более крупных суден и избегают международных вод, держась ближе к береговой линии, где американские силы с меньшей вероятностью откроют огонь. Также, согласно оценке DEA, наркоторговцы все чаще используют самолеты, которые взлетают с подпольных взлетно-посадочных полос вдоль колумбийско-венесуэльской границы и направляются в Гайану и Суринам, чтобы избежать обнаружения американскими войсками.

Аналитики подчеркивают, что несмотря на то, что после начала ударов в сентябре 2025 года маршруты контрабанды были нарушены, а цены на кокаин выросли, позже они вернулись к прежнему уровню. Издание отмечает, что анализ DEA конфискованного кокаина показал высокую степень его чистоты - этот показатель свидетельствует о стабильном уровне поставок, поскольку дилерам не нужно разбавлять наркотик, чтобы увеличить его запасы.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern Spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года. В конце мая газета The New York Times сообщала, что число погибших в результате ударов США по якобы судам наркокартелей превысило 200 человек.