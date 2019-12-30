Удары США по позициям группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии

В заявлении американского оборонного ведомства говорится, что удары были нанесены по трем позициям поддерживаемой Ираном шиитской группировки в Ираке и по двум позициям в Сирии.



Официальные лица США называют атаки в двух арабских республиках успешными. А также дают понять, что в регионе могут быть осуществлены дополнительные действия для защиты интересов США. Удары американских ВВС осудили в Иране и Ливане. Тревожные вести приходят и из Афганистана. Там в провинции Джаузджан боевики радикального движения "Талибан" атаковали контрольно-пропускной пункт и убили по меньшей мере 14 военных.



