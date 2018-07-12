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Удивительное природное явление наблюдали жители Китая

При слиянии Желтой реки - одной из крупнейших рек Азии - и Бохайского залива вода окрасилась в два цвета - желтый и ярко-синий. При этом на поверхности воды образовалась четкая линия, создавая ощущение столкновения двух водных стихий, которую на лодках захватывающе пересекают любители морских прогулок.

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