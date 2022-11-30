Удивительные кадры! Собака усыновила детеныша леопарда

Уникальный и очень милый случай. Собака из иркутской зоогалереи "усыновила" детеныша леопарда. Самка породы сиба-ину по кличке Мира выкармливает малыша семейства кошачьих вместе со своими щенками. Леопарда назвали Мао. Со сводными братьями и сестрами котенок дружелюбен и ласков. Непростую историю Мао сотрудники зоогалереи обещают обнародовать после Нового года, когда леопард отправится в зоопарк. А пока делятся в интернете кадрами счастливых будней приемного семейства.