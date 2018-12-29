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Удивительные пейзажи создали холодная температура и снег на северо-востоке Китая

Удивительные по своей красоте зимние пейзажи создали холодная температура и снег на северо-востоке Китая. Особенно живописно выглядят чайные плантации. Они похожи на гигантские белые лабиринты. А вот температура воды в местных водоемах всегда одна и та же – плюс 31 градус, чем с удовольствием пользуются пернатые.

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