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Уголовное дело после пожара в кафе в Костроме возбудил СК России
Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц после пожара в кафе в Костроме, пишет РИА Новости со ссылкой наTelegram-каналСК РФ.
"В Костроме возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Фото:pixabay.com
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