Уголовное дело после пожара в кафе в Костроме возбудил СК России

Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц после пожара в кафе в Костроме, пишет РИА Новости со ссылкой наTelegram-каналСК РФ.



"В Костроме возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении.



Фото:pixabay.com