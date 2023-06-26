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Уголовное дело против Пригожина не прекращено - Генпрокуратура РФ

Уголовное дело против Пригожина не прекращено - Генпрокуратура РФ

Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, пишет sb.by.

Источник в Генпрокуратуре Российской Федерации сказал: "Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено".

Отмечается, что какие-либо другие детали он не уточнил.

Фото:РИА Новости

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