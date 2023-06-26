Уголовное дело против Пригожина не прекращено - Генпрокуратура РФ

Уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, пишет sb.by.



Источник в Генпрокуратуре Российской Федерации сказал: "Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено".