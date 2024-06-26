Уголовное дело в отношении Ассанжа завершено - он отправился в Австралию

Джулиан Ассанж продолжит бороться за свободу слова, но уже на свободе.

Суд окончательно освободил основателя WikiLeaks после того, как он признал вину в нарушении закона о шпионаже. В частности, учли Ассанжу отбытый срок и постановили, что дальнейшего заключения не требуется.

Минюст США подтвердил, что уголовное преследование против журналиста завершено. Однако в рамках сделки со следствием ему запретили возвращаться в Штаты.